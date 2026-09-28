Le statistiche sui tiri delle squadre di Serie A: il Toro calcia poco, mentre chi gioca bene...
Il Robaldo è il capolavoro di Urbano Cairo? (VIDEO)
Cinque giornate sono sufficienti per iniziare a leggere alcune tendenze della Serie A. Una di queste riguarda il volume delle conclusioni: ci sono squadre che arrivano al tiro con grande frequenza e altre che, invece, fanno molta più fatica. I numeri raccontano una parte interessante di questo avvio di campionato, con differenze molto marcate tra le venti squadre. Quale squadra tira di più in media a partita? Quale ha effettuato più conclusioni fin qui? E quale ha calciato più volte verso lo specchio della porta avversaria?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti