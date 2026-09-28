Sarà doppia sfida tra Italia e Turchia: prima gli azzurrini il pomeriggio, quindi la nazionale maggiore la sera
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ITALIA CONTRO TURCHIA
Oggi è l'ora di sentirsi patriottici in due occasioni: alle 15:30 e alle 20:45. E contro lo stesso avversario. Alle 15:30 l'Italia Under 19 di Massimiliano Favo darà battaglia alla Turchia di pari categoria, in un amichevole tra nazionali. Questa sera, invece, toccherà alla Nazionale maggiore: alle 20:45 sarà ancora Turchia-Italia, toccherà agli Azzurri di Roberto Mancini. Vediamo i giocatori del Torino impegnati nel dettaglio.
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