Dov'erano le squadre di Serie A a questo punto nella scorsa stagione? Il confronto dopo cinque giornate tra la classifica della stagione 2026/2027 e quella della stagione 2025/2026 porta ad alcune considerazioni interessanti. A partire dal fatto che Roma e Inter, oggi al primo posto a parimerito, dopo cinque giornate nella scorsa stagione erano rispettivamente al terzo e al quinto posto. Passando da Lazio e Cagliari, oggi terza e quarta, l'anno scorso dodicesima e ottava. Al contrario del Milan, che da prima è passata ad essere quinta. Mentre il Napoli, addirittura, da seconda è passata al nono posto. Calo anche per la Juventus, dal quarto al settimo posto, con il Como che resta invece stabile sull'ottava posizione. E il Torino? La formazione di Abate, oggi al quattordicesimo posto, con Baroni dopo cinque giornate si era attestata al quindicesimo posto, una sola posizione indietro.

Serie A, classifiche a confronto: il dettaglio