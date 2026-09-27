Dal prestito di Perri al lungo progetto su Mascardi: il Torino ha quattro portieri sotto contratto

Andrea Croveri
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I contratti del Torino

Cinque partite non fanno una stagione, ma raccontano già qualcosa della partenza. Il Torino lo sa bene: i punti raccolti finora sono pochi e il nuovo corso granata non ha ancora trovato la continuità cercata. La pausa per le nazionali arriva così in un momento utile per fermarsi e capire cosa non ha funzionato, con tutto il tempo per correggere la rotta prima che i primi verdetti diventino più pesanti. La sosta porta con sé anche uno sguardo al futuro. Gennaio si avvicina e, con il mercato invernale, torneranno sul tavolo acquisti, cessioni e occasioni da cogliere. Prima, però, il Torino deve guardare alla rosa che ha già a disposizione. Perché ogni progetto parte da chi c’è, dai giocatori sotto contratto e dalle prospettive che possono avere nei prossimi mesi. La pausa diventa così anche il momento giusto per fare il punto sulla situazione contrattuale del gruppo di Abate.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

Nei prossimi giorni faremo il punto sui contratti di tutti i giocatori del Torino. Dalla porta all’attacco, dai nuovi acquisti ai giovani sui quali il club vuole investire: scadenze, rinnovi, opzioni, prestiti e formule per capire quali sono le situazioni già definite e quali, invece, possono diventare centrali nelle prossime sessioni di mercato.

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