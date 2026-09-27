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I contratti del Torino

Cinque partite non fanno una stagione, ma raccontano già qualcosa della partenza. Il Torino lo sa bene: i punti raccolti finora sono pochi e il nuovo corso granata non ha ancora trovato la continuità cercata. La pausa per le nazionali arriva così in un momento utile per fermarsi e capire cosa non ha funzionato, con tutto il tempo per correggere la rotta prima che i primi verdetti diventino più pesanti. La sosta porta con sé anche uno sguardo al futuro. Gennaio si avvicina e, con il mercato invernale, torneranno sul tavolo acquisti, cessioni e occasioni da cogliere. Prima, però, il Torino deve guardare alla rosa che ha già a disposizione. Perché ogni progetto parte da chi c’è, dai giocatori sotto contratto e dalle prospettive che possono avere nei prossimi mesi. La pausa diventa così anche il momento giusto per fare il punto sulla situazione contrattuale del gruppo di Abate.

Nei prossimi giorni faremo il punto sui contratti di tutti i giocatori del Torino. Dalla porta all’attacco, dai nuovi acquisti ai giovani sui quali il club vuole investire: scadenze, rinnovi, opzioni, prestiti e formule per capire quali sono le situazioni già definite e quali, invece, possono diventare centrali nelle prossime sessioni di mercato.

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