Ritorno, gol e fascia da capitano: se non è questo lo spirito Toro di Daniel Bragança...
L'arrivo di Daniel Bragança all'aeroporto di Malpensa (VIDEO)
καϑαρτικός è un aggettivo del greco antico che significa "atto a purificare". E allora perché così spesso siamo portati a considerare solo gli eventi negativi come quelli in grado di cambiare per sempre la vita di una persona? Quando, in realtà, spesso, a farci diventare delle persone nuove, sono i giorni di rinascita, di purificazione. I giorni catartici. Questo è successo a Daniel Bragança: il 16 gennaio 2026 la sua vita cambiò per sempre.
Il primo infortunio di Bragança: il primo ritorno"È stato meglio di quanto mi aspettassi", dichiarerà quel giorno. Ma prima facciamo un passo indietro. Molti passi indietro. Se osservate i dati relativi alla stagione 2022/2023, noterete che non ve ne sono riportati per il centrocampista portoghese. Questo perché una rottura del legamento crociato lo costringe ai box dal 7 luglio 2022 e fino al 30 giugno 2023. Poi la ripresa: torna per la stagione successiva come elemento importante nelle rotazioni dello Sporting: 3 gol e 2 assist in 28 partite di Liga Portugal. E anche la stagione ancora seguente comincia in maniera positiva. Anzi, anche meglio: 3 gol e 4 assist in 18 partite. Poi un nuovo infortunio.
Il secondo infortunio: poi la riabilitazione...Il 15 febbraio 2025 si gioca Sporting Lisbona-Arouca, Bragança parte titolare ma gioca meno di un quarto d'ora. Al 12' il gioco è interrotto, al 14' il portoghese esce: è di nuovo una rottura del legamento crociato. Stagione finita. Per tutto il 2025 Daniel Bragança non vede più il terreno di gioco: per lui inizia un periodo di riabilitazione dopo l'operazione che lo porta a mettere nel mirino il girone di ritorno della stagione 2025/2026. E così sarà. Lo Sporting lo attende e quando si tratta di mettere a calendario il suo ritorno, pensa a farlo partire dal basso: il 4 gennaio 2026 torna a calcare un campo da gioco, ma con lo Sporting B. Entra al 61' della gara contro l'Academico Viseu. E quella mezz'ora è quanto basta per farlo tornare su...
La rinascita di Daniel Bragança: un ritorno da re16 gennaio 2026. Minuto 65 sul cronometro. Daniel Bragança entra al posto di Luis Guilherme: l'Estadio José Alvalade lo acclama nel vederlo calcare nuovamente quel campo con la maglia della prima squadra dello Sporting Lisbona, 335 giorni dopo il secondo infortunio. "La vita mi ha insegnato molto. Io credo, ogni giorno di più, che le cose non succedono per caso. Ho lavorato tanto in tutto questo tempo. È stato un percorso lungo. Ma io credo sempre di più che le cose non succedono per caso". E se nulla succede per caso, allora la catarsi di Daniel Bragança è l'esultanza e la commozione, dodici minuti dopo il suo ingresso in campo, per aver messo a referto il 3-0 definitivo contro il Casa Pia. Un ritorno con fascia da capitano e gol che significa rinascita. "Ora sono molto felice di essere tornato di aver anche segnato: è la ciliegina sulla torta, insieme ai tre punti della squadra". Se non è una storia da Toro questa.
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