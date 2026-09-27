καϑαρτικός è un aggettivo del greco antico che significa "atto a purificare". E allora perché così spesso siamo portati a considerare solo gli eventi negativi come quelli in grado di cambiare per sempre la vita di una persona? Quando, in realtà, spesso, a farci diventare delle persone nuove, sono i giorni di rinascita, di purificazione. I giorni catartici. Questo è successo a Daniel Bragança: il 16 gennaio 2026 la sua vita cambiò per sempre.

Il primo infortunio di Bragança: il primo ritorno

Il secondo infortunio: poi la riabilitazione...

La rinascita di Daniel Bragança: un ritorno da re

"È stato meglio di quanto mi aspettassi", dichiarerà quel giorno. Ma prima facciamo un passo indietro. Molti passi indietro. Se osservate i dati relativi alla stagione 2022/2023, noterete che non ve ne sono riportati per il centrocampista portoghese. Questo perché. Poi la ripresa: torna per la stagione successiva come elemento importante nelle rotazioni dello Sporting: 3 gol e 2 assist in 28 partite di Liga Portugal. E anche la stagione ancora seguente comincia in maniera positiva. Anzi, anche meglio: 3 gol e 4 assist in 18 partite. Poi un nuovo infortunio.Ilsi gioca Sporting Lisbona-Arouca, Bragança parte titolare ma gioca meno di un quarto d'ora. Al 12' il gioco è interrotto, al 14' il portoghese esce:. Per tutto il 2025 Daniel Bragança non vede più il terreno di gioco: per lui inizia un periodo di riabilitazione dopo l'operazione che lo porta a mettere nel mirino il girone di ritorno della stagione 2025/2026. E così sarà. Lo Sporting lo attende e quando si tratta di mettere a calendario il suo ritorno, pensa a farlo partire dal basso:. Entra al 61' della gara contro l'Academico Viseu..... Minuto 65 sul cronometro. Daniel Bragança entra al posto di Luis Guilherme:. "La vita mi ha insegnato molto. Io credo, ogni giorno di più, che le cose non succedono per caso. Ho lavorato tanto in tutto questo tempo. È stato un percorso lungo. Ma io credo sempre di più che le cose non succedono per caso". E se nulla succede per caso, allora la catarsi di Daniel Bragança è l'esultanza e la commozione, dodici minuti dopo il suo ingresso in campo, per aver messo a referto il 3-0 definitivo contro il Casa Pia.. "Ora sono molto felice di essere tornato di aver anche segnato: è la ciliegina sulla torta, insieme ai tre punti della squadra".