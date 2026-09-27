Troppo spesso si considera soltanto il gol, ma si sottovaluta quanto fatto per arrivarci a quel gol. Arrivati alla quinta giornata di Serie A, con l'attesa in questa maxi-sosta nazionali per la ripresa del campionato ad ottobre con il sesto turno, analizziamo quali squadre hanno fatto più assist e soprattutto quali squadre sono riuscite a realizzarne più di quanti ne fossero attesi.

Serie A, quanti assist? Il dato sul totale e sugli xA

Serie A, chi ha fatto più assist? La classifica

Intanto occorre dire che solo tre giocatori si sono distinti fin qui per numero di assist: i giocatori di Frosinone e Inter, Schmidt e Diouf, ne hanno serviti tre, mentre Paulo Dybala è al primo posto in questa speciale classifica con 4. Tutti gli altri si posizionano dai 2 assist in giù. Così, a fronte dei 107 assist totali in 50 partite (con una media di poco superiore ai 2 assist a partita), alcune squadre si sono distinte su tutte. È il caso di Inter e Roma, rispettivamente a 11 e 9, con la differenza che la prima ne ha realizzati più di quanti non ne fossero attesi. Viceversa la Roma. L'xA (assist attesi) è una statistica che tiene conto del numero dei passaggi in fase offensiva, delle grandi occasioni create, delle grandi occasioni sfruttate e mancate per dare una misura di quanti assist la squadra presa in considerazione avrebbe potuto realizzare. Sotto troviamo Milan e Frosinone, che hanno quasi raddoppiato il numero di ultimi passaggi attesi. Quindi il Como a 7. Per trovare il Torino bisogna scendere fino alle formazioni che hanno realizzato 5 assist (uno a partita). La formazione di Abate è comunque rimasta sopra l'xA, pari a 4.15.