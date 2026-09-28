Le prestazioni di Gvidas Gineitis con la nazionale chiariscono il perché della fiducia di Ignazio Abate. La sua Lituania finora non ha affrontato avversari di alto livello, è vero, ma il centrocampista del Torino si è dimostrato leader e trascinatore del gruppo. Diverso, invece, è stato il suo apporto con il Torino nelle prime sei partite, cinque di campionato e una di Coppa Italia: qui Gineitis è stato più ai margini del gioco che al centro, senza riuscire davvero a incidere a differenza di alcuni suoi colleghi, alcuni anche subentrati al suo posto. Nonostante questo, il lituano è stato impiegato sempre dal tecnico granata anche perché offre caratteristiche che gli altri non hanno: gamba, corsa e soprattutto fiato, qualità che gli permettono di garantire intensità per tutta la partita.

La porta aperta di mercato

Gineitis negli ultimi anni ha fatto bene, crescendo a vista d'occhio. È un classe 2004 che ha ancora margini importanti, anche perché fin qui ha sempre mostrato serietà, disponibilità al lavoro e voglia di migliorarsi. È quindi normale che abbia attirato non soltanto la fiducia del Torino, ma anche l'interesse di alcune società straniere. Tra tutte, c'è soprattutto il Celtic, che pare non averlo ancora mollato dall'estate. Negli scorsi mesi l'organico granata era più scarno, Gineitis era l'unico centrocampista mancino e Petrachi trascorreva le sue giornate cercando di rimpolpare il reparto.

Anche il lituano poteva lasciare il gruppo, invece è rimasto al Torino e ha continuato a essere titolare. Durante il ritiro con la Lituania ha poi parlato proprio dell'ipotesi Celtic al giornale locale 15min.lt: “Sarebbe un’esperienza interessante e positiva, sarebbe stimolante mettermi alla prova a un livello del genere, in un club del genere. Ma adesso sono sove sono. Se il Torino volesse vendermi e un altro club volesse acquistarmi, la questione sarebbe capire quanto mi offrirebbero per giocare lì. Tutto dipende dalla mia decisione finale”. Insomma, Gineitis gode della fiducia del Torino nonostante l'inizio claudicante, tuttavia non chiude alla possibilità di misurarsi con una realtà diversa. Sa di poter avere mercato, ma al tempo stesso non spinge per uscire. Il suo presente resta al Torino, il futuro dipenderà anche dalle opportunità che arriveranno.