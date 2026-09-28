Entusiasmo, determinazione e una grande voglia di mettersi in gioco. Rafik Belghali si presenta ufficialmente ai canali del Torino FC nel format "One to One". L'esterno algerino ha raccontato i suoi primi passi all'ombra della Mole, tracciando un bilancio ampiamente positivo di queste settimane iniziali e condividendo gli obiettivi per la stagione appena cominciata. "Torino è davvero una bellissima città, mi piace molto stare qui", ha esordito il calciatore, sottolineando come l'impatto con l'ambiente sia stato immediato e caloroso. "Prima di firmare ho parlato con alcune persone che avevano vissuto qui e mi avevano detto solo cose positive. Ora che sono qui posso confermarlo: l'accoglienza del gruppo è stata fantastica, tutti i compagni mi hanno dimostrato grande affetto fin dal primo giorno".

Il mondo di Belghali: "Il mio sogno era giocare il mondiale"

Il percorso di Belghali passa attraverso tappe significative, a partire dall'emozione del debutto e del primo gol con la maglia della nazionale algerina nei recenti Mondiali: "Giocare un Mondiale era il mio sogno fin da bambino, segnare in quella competizione è qualcosa che non dimenticherò mai in tutta la mia vita. È stato il momento più alto della mia carriera." Un legame profondo con l'Algeria che ha guidato anche le sue scelte di mercato in passato, quando decise di rifiutare una ricca offerta dal Qatar per restare in Europa a sviluppare il proprio talento: "Volevo crescere come calciatore e conquistarmi un posto in nazionale, il mio obiettivo è sempre stato far carriera nel calcio europeo".

Belghali a 360°: "Toro, sono pronto. Voglio migliorare sempre"

Ora la sfida si chiama Serie A, un campionato che Belghali definisce "di altissimo livello, molto competitivo e con un'intensità decisamente superiore rispetto a quello belga". Il dialogo con il mister è stato subito chiaro e diretto: "Abate mi ha detto che conosce il mio modo di giocare e mi ha chiesto di portare in campo le mie qualità con naturalezza, dandomi le giuste indicazioni tattiche ma lasciandomi libero di esprimermi". Tra passioni personali — dalla pasta al tartufo al padel, fino alla musica e al brand di moda creato insieme al fratello — Belghali ha già mostrato il suo valore sul campo, servendo anche un assist vincente ad Adams al debutto. In vista del prosieguo della stagione, l'obiettivo personale è chiarissimo: "Voglio avere un impatto positivo, aiutare la squadra a migliorare settimana dopo settimana e dare tutto me stesso per questi colori. Ai tifosi dico: sono felicissimo di essere qui, lavoreremo insieme per fare una grande stagione. Forza Toro!"