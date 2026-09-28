Il commissario tecnico stravolge la formazione azzurra in vista di Turchia-Italia, fischio d'inizio alle 20.45
Infinito Messi, segna il suo 76esimo gol su punizione da una posizione impossibile (VIDEO)
Secondo atto di questa edizione della Nation's League per l'Italia di Roberto Mancini. L'esordio non è stato positivo contro il Belgio, con i diavoli rossi che si sono imposti per 2-0 all'Olimpico di Roma. Il ct azzurro cambia molto rispetto all'uscita contro i Diavolo Rossi. In porta c'è Donnarruma e davanti a lui la linea Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggerri. Praticamente tutta nuova rispetto a quella vista venerdì sera. A centrocampo c'è solo Tonali come reduce, accanto a lui ecco Frattesi e Fagioli. In attacco Raspadori e i fratteli Sebastio e Pio Esposito. Per il granata Mandragora solo panchina.
Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia
TURCHIA (3-4-2-1): Altay; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella
ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini
© RIPRODUZIONE RISERVATA