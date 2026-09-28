Il commissario tecnico stravolge la formazione azzurra in vista di Turchia-Italia, fischio d'inizio alle 20.45

Piero Coletta
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Infinito Messi, segna il suo 76esimo gol su punizione da una posizione impossibile (VIDEO)

Secondo atto di questa edizione della Nation's League per l'Italia di Roberto Mancini. L'esordio non è stato positivo contro il Belgio, con i diavoli rossi che si sono imposti per 2-0 all'Olimpico di Roma. Il ct azzurro cambia molto rispetto all'uscita contro i Diavolo Rossi. In porta c'è Donnarruma e davanti a lui la linea Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggerri. Praticamente tutta nuova rispetto a quella vista venerdì sera. A centrocampo c'è solo Tonali come reduce, accanto a lui ecco Frattesi e Fagioli. In attacco Raspadori e i fratteli Sebastio e Pio Esposito. Per il granata Mandragora solo panchina.

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Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia

ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A
FLORENCE, ITALY - MAY 22: Giorgio Scalvini of Atalanta BC in action against Marco Brescianini of ACF Fiorentina during the Serie A match between ACF Fiorentina and Atalanta BC at Artemio Franchi on May 22, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

TURCHIA (3-4-2-1): Altay; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini

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