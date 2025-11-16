Paesi Baschi-Palestina: una gara che sa già di storia

Al San Mamés di Bilbao, tempio storico del calcio basco e luogo che evoca grandi ricordi al Torino, è andata in scena un’amichevole tra la rappresentativa dei Paesi Baschi e la Palestina. Un’amichevole solo sulla carta, perché il significato che ha assunto va ben oltre il campo.

In uno stadio gremito con 51.396 spettatori, calcio e solidarietà si sono intrecciati in una serata destinata a rimanere nella memoria dei presenti. Nel pomeriggio si erano svolte manifestazioni a sostegno della Palestina, tema sempre d’attualità. I baschi, dal canto loro, hanno ribadito la propria identità nazionale, in un territorio storicamente legato al concetto di autonomia dalla Spagna. Il momento più simbolico è arrivato al triplice fischio, quando i giocatori palestinesi hanno srotolato uno striscione con la scritta “Thank you Basque Country”: un gesto che ha unito tutto lo stadio in un’unica, lunga ovazione.