Ieri al Torino, oggi potrebbero ritrovarsi in Grecia. Walter Mazzarri e Andrea Belotti potrebbero presto incrociare di nuovo le loro strade all’Iraklis Salonicco, riportando alla mente una delle coppie più rappresentative dell’ultimo decennio granata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, l’ex tecnico del Toro avrebbe chiesto informazioni per il Gallo, individuandolo come possibile rinforzo d’esperienza per l’attacco del club greco, appena promosso in Super League. Al momento si tratta soltanto di un primo sondaggio e non di una trattativa avanzata, ma l’ipotesi di ritrovare insieme due protagonisti di tante battaglie con la maglia del Torino ha già un sapore particolare. Dopo il no di Lorenzo Insigne, vicino alla Sampdoria, Mazzarri avrebbe dunque messo nel mirino anche Belotti per costruire una squadra pronta a difendere la categoria.

Prima c'è lo scoglio delle visite mediche

Prima di pensare a un nuovo capitolo insieme, il contatto dovrà farsi più diretto ed entrare in una fase più calda, e Belotti dovrà superare le visite mediche. L'attaccante classe 1993 è infatti svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Cagliari, che ha scelto di non confermarlo anche in seguito ai dubbi emersi sulle sue condizioni fisiche. Solo con il via libera dello staff sanitario dell'Iraklis il club potrà valutare un eventuale affondo. Per ora resta un'idea, ma il richiamo di Mazzarri potrebbe rappresentare per il Gallo l'occasione giusta per rilanciarsi dopo stagioni complicate lontano da Torino.