Il Torino si prepara alla seconda amichevole di precampionato, oggi contro l'Alcione Milano e sotto lo sguardo di Gianluca Petrachi, al lavoro per portare in granata un nuovo numero 1. Come scritto su La Stampa: "la trattativa per il brasiliano Lucas Perri si è quasi fermata perché il Leeds non vuole cederlo senza un sostituto e così il Toro è tornato con forza su Dominik Livakovic. I granata l'hanno seguito a lungo nell'ultimo periodo e in questi giorni hanno di nuovo incontrato il suo agente per provare a sbloccare l'operazione con il Fenerbahce" bisogna ovviamente capire a quale cifra il portiere potrebbe essere ceduto: "I turchi chiedono 4 milioni di euro per cedere il cartellino e Petrachi sta cercando di trovare la giusta formula per rispettare i vincoli di bilancio".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.