Il calendario dei granata: tutte le amichevoli di precampionato
La top 10 degli allenatori del Toro dell'era Cairo per un tifoso granata (VIDEO)
Il Torino entra nel vivo della preparazione estiva con un calendario di amichevoli già definito per accompagnare la squadra verso l’inizio della nuova stagione. I granata sono attualmente impegnati nel ritiro di Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, dove resteranno fino a sabato prima di fare ritorno al Filadelfia da martedì.
Le prime sfide serviranno a mettere minuti nelle gambe e verificare i progressi del lavoro svolto da Ignazio Abate che in queste settimane sta costruendo la nuova identità della squadra. Dopo gli appuntamenti in Trentino, il livello dei test crescerà progressivamente: il Torino affronterà infatti anche l’Entella e soprattutto il Burnley, sfida internazionale in programma in Inghilterra. Ultimi passaggi prima degli impegni ufficiali, con lo staff granata chiamato a raccogliere indicazioni su condizione atletica, inserimento dei nuovi e meccanismi tattici.
Le prossime amichevoli del Torino:
- 22 luglio – Torino-Alcione Milano
Pinzolo, ore 17.30
- 25 luglio – Torino-Cittadella
Pinzolo, ore 17
- 31 luglio – Torino-Entella
Torino, ore 17
- 2 agosto – Burnley-Torino
Burnley (Inghilterra), ore 16 italiane
- 5 agosto – Torino-Vado
Torino, orario da definire
- 8 agosto – Avellino-Torino
Avellino, ore 20.30 - Memorial Sandro Criscitiello
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