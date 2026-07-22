Il Torino entra nel vivo della preparazione estiva con un calendario di amichevoli già definito per accompagnare la squadra verso l’inizio della nuova stagione. I granata sono attualmente impegnati nel ritiro di Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, dove resteranno fino a sabato prima di fare ritorno al Filadelfia da martedì.

Le prime sfide serviranno a mettere minuti nelle gambe e verificare i progressi del lavoro svolto da Ignazio Abate che in queste settimane sta costruendo la nuova identità della squadra. Dopo gli appuntamenti in Trentino, il livello dei test crescerà progressivamente: il Torino affronterà infatti anche l’Entella e soprattutto il Burnley, sfida internazionale in programma in Inghilterra. Ultimi passaggi prima degli impegni ufficiali, con lo staff granata chiamato a raccogliere indicazioni su condizione atletica, inserimento dei nuovi e meccanismi tattici.

Le prossime amichevoli del Torino: