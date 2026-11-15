Ufficializzate le 19 candidature per l'assemblea del 14 dicembre. Da Marotta e Lotito a Chiellini e Sticchi Damiani
90 secondi: "Fiato sospeso Belghali. Cosa aspettarsi dagli esami?"
La corsa al vertice della Federcalcio non si esaurisce con il duello per la presidenza tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Nelle stesse ore, infatti, la FIGC ha reso noto l’elenco ufficiale delle candidature ammesse per il rinnovo del Consiglio federale, delineando gli equilibri politici che guideranno il calcio italiano nei prossimi mesi.
Rinnovo vertici FIGC, la lista dei candidati al Consiglio federale: da Marotta a ChielliniPer quanto riguarda la Lega Serie A, i nomi in campo sono cinque e uniscono grandi nomi della dirigenza a profili di grande sponda istituzionale. Spicca la conferma di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, affiancato da Claudio Lotito, presidente della Lazio, e da Giorgio Chiellini. Completano Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, e Saverio Sticchi Damiani, numero uno del Lecce. Di questi, Marotta, Chiellini e Campoccia vantano già un'esperienza diretta nel precedente Consiglio uscito dalle urne dello scorso giugno.
Da Chiellini a Lotito: ecco chi guida la corsa per i seggi in FIGCAccanto alla Serie A, il quadro si completa con i rappresentanti delle altre componenti federali. La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha ufficializzato i suoi cinque candidati suddivisi per aree territoriali e nazionali: Ilaria Bazzerla e Daniele Ortolano per la quota nazionale, Sergio Pedrazzini per l'Area Nord, Giacomo Fantazzini per l'Area Centro e Giuliana Tambaro per l'Area Sud. Con l'avvicinarsi dell'Assemblea Elettiva fissata per il prossimo 14 dicembre, la composizione del Consiglio federale assume un ruolo centrale. Le alleanze tra le varie aree del calcio italiano — dai club professionistici ai dilettanti — saranno decisive non soltanto per l'elezione del nuovo presidente, ma anche per definire le linee guida strategiche e di governance della Federazione in una fase particolarmente delicata per lo sport nazionale.
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