Chi schierare del Torino al Fantacalcio nella 5° giornata di Serie A? I consigli di Antonio Giordano di Fantacalcio.it

Davide Bonsignore
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Come mai il Torino non passa mai in vantaggio? (VIDEO)

Una partita positiva ma un risultato, nuovamente, negativo. Il Torino ha bisogno di punti e con Adams ai box qualcun altro deve caricarsi l'impegno offensivo dei granata. Tocca al "Cholito" Simeone: l'argentino è ancora a secco e, soprattutto in questa giornata, Abate ha bisogno dei suoi gol. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Bologna e Torino a partire dalle 15:00 di sabato 19 settembre, scopriamo qual è il giocatore da schierare assolutamente tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

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Fantacalcio, la certezza di giornata: chi schierare del Torino

Contro la Roma ha sbagliato qualche pallone di troppo davanti alla porta e ha attirato su di sé giudizi negativi. Il suo lavoro lontano dalla zona di Svilar però è stato prezioso e ha permesso ai granata di incrementare il numero di azioni pericolose. Ora, però, il Torino ha anche bisogno di lui in fase realizzativa: Abate ha bisogno dei gol del "Cholito" Giovanni Simeone. La sfida del Dall'Ara contro il Bologna potrebbe essere l'occasione giusta per lui per sbloccarsi. Per il fantacalcio è quindi, secondo Antonio Giordano di Fantacalcio.it, il giocatore a cui affidarsi tra le fila del Torino.

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