Sorteggi Conference League, ostacolo Jagiellonia per la Fiorentina

É stata sorteggiata l'avversaria della viola nei playoff di Conference League. Al quarto anno della competizione, e al secondo col nuovo formato, la Fiorentina per accedere alle fasi finali della competizione dovrà vedersela coi polacchi del Jagiellonia, in una sfida apparentemente fattibile, almeno sulla carta.

Dopo una prima metà di stagione con notevoli difficoltà, e con un cambio in panchina, la Viola ha chiuso al 15° posto nella maxi classifica, a tre punti dall'ottavo posto che avrebbe garantito l'accesso diretto al turno successivo. La squadra dell'ex tecnico granata Paolo Vanoli sarà quindi chiamata a superare un turno extra per confermare la sua presenza agli ottavi di finale, obiettivo centrato nelle precedenti edizioni.

Il percorso del Jagiellonia: 2 sole vittorie in 6 partite

I polacchi hanno chiuso la League Phase della Conference League al 17° posto, a pari punti con la Fiorentina, grazie a 2 vittorie e 3 pareggi in 6 partite. Successi che sono arrivati tra le mura di casa: 1-0 agli Hamrun Spartans e stesso esito con i finlandesi del KuPS a fine Novembre. Occhi quindi puntati per la gara d'andata, in programma il 19 Febbraio proprio in Polonia, dove Kean e compagni affronteranno lo Jagiellonia al Bialystok City Stadium davanti ad oltre 20 mila tifosi.