Troppi infortuni in casa Lazio? La strategia di Lotito: benedire i campi

Quella della Lazio è una stagione che sta vivendo fase alterne, ma a dire il vero è stata dettata da più bassi che alti. La situazione sul mercato certamente non ha aiutato la squadra capitolina, ma a mettere anche il bastone tra le ruote è la situazione relativa agli infortuni. La Lazio, da questo punto di vista, è stata colpita da una vera e propria sequela di infortuni, con tanti elementi ai box o che non hanno potuto dare il loro apporto a Sarri.