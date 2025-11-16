Troppi infortuni in casa Lazio? La strategia di Lotito: benedire i campi

Quella della Lazio è una stagione che sta vivendo fase alterne, ma a dire il vero è stata dettata da più bassi che alti. La situazione sul mercato certamente non ha aiutato la squadra capitolina, ma a mettere anche il bastone tra le ruote è la situazione relativa agli infortuni. La Lazio, da questo punto di vista, è stata colpita da una vera e propria sequela di infortuni, con tanti elementi ai box o che non hanno potuto dare il loro apporto a Sarri.
Il curioso caso in casa Lazio per l'emergenza infortuni
Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il patron biancoceleste Claudio Lotito avrebbe adottato una curiosa strategia. Avrebbe infatti fatto benedire i campi di allenamento. Un'idea che il numero uno della Lazio coltivava già dopo la sconfitta nel derby contro la Roma. Tanti i giocatori ancora fuori per Sarri, da Tavares a Isaksen, contando anche Rovella e Castellanos.
