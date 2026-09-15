Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la quarta giornata di Serie A
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Torino-Roma: i voti al Fantacalcio
Non riesce il colpaccio del Torino contro la Roma, che si impone in casa granata con le reti di Malen e Pisilli. In una gara dal risultato negativo, la formazione di Abate ha comunque fatto vedere sprazzi di gioco di livello, e questo è emerso anche dai voti del match. Qualcuno si è distinto in particolare, ma qualcun altro, che sarebbe chiamato a fare lo stesso, continua a faticare. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Roma.
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