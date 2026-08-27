E queste parole non possono far piacere ai tifosi del Torino. Al centro di voci di calciomercato, prima con il Crystal Palace, questa mattina con la Fiorentina, Alieu Njie nella prima di campionato si è messo in mostra e non poco. Il classe 2005 è subentrato e ha scosso la difesa rossonera, mettendola in difficoltà e regalando ai granata la possibilità del pareggio (e quell'errore di Aboukhlal ancora grida vendetta). Lo svedese ha attirato su di sé attenzioni di diversi club, e anche il tecnico rossonero Ruben Amorim ha dedicato un momento a commentare la sua prestazione.

Amorim: "Il Torino venderà Njie"

"La condizione atletica è stata difficoltosa gli ultimi 15 minuti",rispondendo a un giornalista che gli chiedeva cosa non gli fosse piaciuto contro il Milan. "Va dato merito anche ad Abate - si è sbilanciato il portoghese - perché ha fatto entrare Njie, che dovrebbe essere titolare.. È davvero un'ottimo giocatore. Ho visto che Chukwueze sulla sua fascia è andato in difficoltà ma avevamo finito i cambi". Parole che non fanno piacere ai tifosi granata quelle di Ruben Amorim. Ma in ogni caso, al momento, sembra che l'intenzione del Torino sia quella di tenere il giocatore.