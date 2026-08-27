Ora ci siamo davvero: dopo svariate settimane, la telenovela Perri-Torino sembra davvero arrivata al termine. La trattativa era chiusa ormai da tempo: il Torino si era assicurato già il proprio primo portiere per la stagione. Circa dieci giorni fa il giocatore era atteso a Torino ma il Leeds, club che ne detiene il cartellino, ha chiesto di attendere: voleva portarlo in panchina per il doppio appuntamento contro il Nottingham Forrest, di Premier League ed EFL Cup. Ora, però, c'è luce verde.

Perri-Torino, ci siamo: i dettagli

Ora Lucas Perri è davvero pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il portiere italo-brasiliano è pronto a lasciare la porta degli inglesi a Trafford, la propria maglia numero 23 e trasferirsi in prestito con diritto di riscatto sotto la Mole. Lucas Perri sarà il primo portiere granata per questa stagione: è atteso nel capoluogo piemontese tra oggi e domani per svolgere le visite mediche, firmare e completare le pratiche burocratiche che lo renderanno ufficialmente un nuovo giocatore granata. Se non altro, ora sembra davvero destinata a concludersi questa telenovela.