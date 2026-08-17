Sembrava un tunnel buio senza via d'uscita. E, invece, dopo mesi di lunga attesa il Toro ha finalmente il suo primo portiere e risponde al nome di Lucas Perri. Una telenovela interminabile, che trova la sua conclusione con l'approdo in granata dell'estremo difensore brasiliano. Il Toro ha trovato l'accordo con il Leeds sulla base di un prestito oneroso di 1 milione e diritto di riscatto fissato a 14. Ma questa è una situazione che parte da un tempo molto più lontano rispetto a questo calciomercato.

Il disastro nel post Milinkovic-Savic

Più di un anno fa il Toro si trovava a dover sostituire un portiere che nel corso degli anni sotto la Mole aveva trovato la sua dimensione ed era reduce da una stagione di grande livello. La cessione al Napoli per circa 21,5 milioni di euro aveva dato al Toro il compito di trovare il degno erede del serbo. Così non andò. L'allora ds Vagnati aveva individuato in Franco Israel l'opzione migliore. L'uruguagio arrivò dallo Sporting Lisbona per circa 4,5 milioni. Le sue prestazioni nei primi mesi della scorsa stagione sono state tutt'altro che convincenti e così, complice anche un infortunio, ha finito per perdere progressivamente il suo posto da titolare. Il compito di difendere la porta passava ad Alberto Paleari, che a 33 anni si rivela un portiere affidabile e in grado di garantire sicurezza. Salvando il Toro in più occasioni e mostrandosi attaccatissimo alla maglia, pur avendo i limiti tecnici di un secondo portiere. Nonostante ciò, conclusa la stagione, il compito del club granata era ancora lo stesso dell'anno precedente: trovare il suo primo portiere.

Il toto-nomi e il giovane Mascardi

Dunque, già sul finire del campionato iniziano a circolare i primi nomi per la porta in orbita Toro. Dagli italiani Falcone e Ravaglia, con cui, però, Petrachi non arriverà mai a trattative vere e proprie. All'elettrizzante nome di Orlando Gill, rivelazione del Mondiale con il suo Paraguay, portiere che Petrachi aveva già visionato e contattato in precedenza per anticipare la concorrenza. Le sue prestazioni sorprendenti durante la Coppa del Mondo, hanno, tuttavia, fatto lievitare il suo prezzo, arrivando ad una cifra che di fatto ha tagliato fuori dai giochi il Toro. Nel frattempo il ds granata si stava anche muovendo anche su un fronte totalmente diverso. Nel mirino c'era Diego Mascardi, giovane portiere classe 2006 che militava nello Spezia. Alla fine l'affare va in porto e Mascardi arriva a Torino per 1,6 milioni di euro. Un'operazione che regala al Toro un portiere di prospettiva, che anche contro la Carrarese ha dimostrato affidabilità e buon potenziale, ma Petrachi cercava e da tempo era ad un passo dal suo primo portiere.

Perri: punto esclamativo sulla porta

La telenovela è finalmente arrivata alla sua conclusione. Lucas Perri diventerà un giocatore del Torino, ma per arrivare alla fumata bianca è stato necessario aspettare anche il Leeds. Il club inglese, infatti, non avrebbe lasciato partire il brasiliano prima di aver trovato il suo sostituto. La situazione si è sbloccata con l'arrivo di James Trafford dal Manchester City, che ha permesso al Leeds di dare il via libera definitivo a Perri. Il secondo ostacolo è stato limare il dettaglio sul prestito con il Toro che non avrebbe voluto sborsare un milione già adesso. Il brasiliano arriva comunque sotto la Mole in prestito oneroso con diritto di riscatto e sarà il nuovo numero uno del Toro. Alle sue spalle ci sarà Mascardi, mentre Paleari potrebbe partire. Resta sul mercato anche Israel, reduce dall'operazione alla spalla, ma trovare una sistemazione per l'uruguaiano non sarà semplice. A completare il reparto ci sarà Siviero.