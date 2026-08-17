Tutto nelle mani del numero 1 granata: cosa sceglierà di fare Alberto Paleari per la prossima stagione?
L'analisi di Torino - Carrarese 1-0
L'uomo spogliatoio per eccellenza... e il Torino rischia di perderlo. E se di Vlasic, Petrachi si diceva "profondamente innamorato calcisticamente", anche su Alberto Paleari ha espresso parole al miele nella conferenza stampa di presentazione di Abate: "Potrei citare anche Paleari, un ragazzo a cui rinnoveremo il contratto e farà da chioccia per chi arriverà". Questa la teoria del ds del Torino Fc, ma in quanto a pratica c'è da fare i conti con l'oste. E, in questo caso, l'oste è persona molto gradita non soltanto ai tifosi, ma, a quanto sembra, alla squadra tutta.
Il Perri-day e la sorpresa MascardiLunedì 17 agosto, l'inizio della settimana di inizio della Serie A. Non solo: oggi è il Perri-day. Dopo l'accordo Torino-Leeds-Perri, la lunga attesa perché arrivasse anche l'accordo Leeds-City-Trafford. Quindi la fiducia dei granata, l'ansia per il Marsiglia e, infine, la conquista di Petrachi: oggi Lucas Perri completerà l'iter per diventare, almeno per questa stagione, il primo portiere granata. E alle sue spalle cresce, e crescerà, un talento classe 2006 che, arrivato con alcune incognite, si è messo in mostra conquistando la fiducia dei tifosi. A tal punto che molti hanno iniziato a chiedersi perché acquistare l'italo brasiliano quando un giovane Diego Mascardi "para come un veterano". Ma, in fondo, in un ruolo così delicato come quello dell'estremo difensore, la tattica del Torino di far crescere un ventenne promettente alle spalle di un giocatore internazionale sembra non solo cauta ma anche lungimirante. A maggior ragione se un elemento di esperienza, spirito e carisma come Paleari fa "da chioccia". Ora non resta che rispondere a una domanda: Paleari accetterà di fare "solamente" da chioccia?
Paleari scende nelle gerarchie: cosa farà?Così allora, chiara l'intenzione del Torino: rinnovare il contratto a Paleari e tenerlo come maestro per un giovane portiere come Mascardi, individuato come il portiere del futuro. E al tempo stesso non perdere un elemento che si è contraddistinto non soltanto per qualità e disponibilità all'occorrenza (si veda la scorsa stagione) ma anche carisma e leadership: Alberto Paleari è riconosciuto come uomo spogliatoio e figura importante per i compagni. Di questo si sono accorti anche i tifosi, che in ritiro l'hanno ricoperto di affetto. Al tempo stesso, però, essere "chioccia" significa anche essere terzo portiere. Per un estremo difensore che nella scorsa stagione ha dimostrato di poter competere a livelli importanti, accettare di appendere prematuramente al chiodo i guanti della domenica non è cosa da poco. Ecco quindi che possono diventare interessanti per il numero 1 granata le offerti provenienti anche da altre leghe. Su di lui è forte l'interesse della Sampdoria, che potrebbe farlo diventare primo portiere in Serie B. Da una parte la chiarezza delle intenzioni del Torino, dall'altra la volontà del portiere granata: quale sarà? La palla è tra i guantoni di Alberto Paleari.
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