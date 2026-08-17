L'uomo spogliatoio per eccellenza... e il Torino rischia di perderlo. E se di Vlasic, Petrachi si diceva "profondamente innamorato calcisticamente", anche su Alberto Paleari ha espresso parole al miele nella conferenza stampa di presentazione di Abate: "Potrei citare anche Paleari, un ragazzo a cui rinnoveremo il contratto e farà da chioccia per chi arriverà". Questa la teoria del ds del Torino Fc, ma in quanto a pratica c'è da fare i conti con l'oste. E, in questo caso, l'oste è persona molto gradita non soltanto ai tifosi, ma, a quanto sembra, alla squadra tutta.

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Paleari scende nelle gerarchie: cosa farà?

Lunedì 17 agosto, l'inizio della settimana di inizio della Serie A. Non solo:. Dopo l'accordo Torino-Leeds-Perri, la lunga attesa perché arrivasse anche l'accordo Leeds-City-Trafford. Quindi la fiducia dei granata, l'ansia per il Marsiglia e, infine, la conquista di Petrachi:. E alle sue spalle cresce, e crescerà, un talento classe 2006 che, arrivato con alcune incognite, si è messo in mostra conquistando la fiducia dei tifosi.. Ma, in fondo, in un ruolo così delicato come quello dell'estremo difensore, la tattica del Torino di far crescere un ventenne promettente alle spalle di un giocatore internazionale sembra non solo cauta ma anche. A maggior ragione se un elemento di esperienza, spirito e carisma come Paleari fa "da chioccia". Ora non resta che rispondere a una domanda:Così allora, chiara l'intenzione del Torino:, individuato come il portiere del futuro. E al tempo stesso non perdere un elemento che si è contraddistinto non soltanto per qualità e disponibilità all'occorrenza (si veda la scorsa stagione) ma anche carisma e leadership:. Di questo si sono accorti anche i tifosi, che in ritiro l'hanno ricoperto di affetto. Al tempo stesso, però, essere "chioccia" significa anche essere terzo portiere. Per un estremo difensore che nella scorsa stagione ha dimostrato di poter competere a livelli importanti, accettare di appendere prematuramente al chiodo i guanti della domenica non è cosa da poco.. Su di lui è forte l'interesse della Sampdoria, che potrebbe farlo diventare primo portiere in Serie B. Da una parte la chiarezza delle intenzioni del Torino, dall'altra la volontà del portiere granata: quale sarà?