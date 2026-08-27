Mai come quest’anno il Torino deve guardarsi allo specchio e chiedersi chi è. La scorsa stagione ha rappresentato, probabilmente, il punto più basso dell’era Cairo sul piano dell’identità: si sono smarriti valori, direzione e, soprattutto, il senso di appartenenza da parte della tifoseria, sempre meno capace di riconoscersi nella squadra. Adesso, però, il Toro ha davanti un progetto nuovo, intavolato da Gianluca Petrachi e costruito attorno a un’idea piuttosto chiara: una squadra più giovane, a partire da Ignazio Abate e dal suo staff, uno zoccolo italiano più forte e la volontà di riportare al centro quei valori che negli ultimi anni si sono progressivamente persi, per non dire traditi.

Darmian, un pezzo di Toro da ritrovare

In un progetto del genere, però, anche l’esperienza diventa fondamentale. Più una squadra è giovane, più ha bisogno di giocatori che abbiano già vissuto certe situazioni e sappiano come affrontarle. Servono uomini in grado di prendersi responsabilità, mantenere alta la concentrazione e diventare un punto di riferimento per i compagni. È un aspetto che può incidere sulla crescita di un gruppo e, nei momenti delicati, cambiare il volto di una squadra. Matteo Darmian risponde perfettamente a questo identikit.

MILAN, ITALY - MAY 17: Matteo Darmian of FC Internazionale celebrates the 21st Scudetto trophy during the Bus Parade on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Dopo le quattro stagioni al Torino tra il 2011 e il 2015, Darmian ha costruito una carriera di primo piano tra Manchester United, Parma e Inter, collezionando anche 47 presenze con la Nazionale. In nerazzurro ha conquistato due Scudetti, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia, mentre in Inghilterra ha alzato al cielo Europa League, FA Cup ed EFL Cup con il Manchester United. Ha inoltre giocato due finali di Champions League e condiviso lo spogliatoio con campioni come Rooney, Ibrahimovic, De Gea e Matic. Un percorso che oggi potrebbe mettere al servizio di una squadra giovane, portando conoscenze, personalità e la capacità di gestire il peso delle partite più importanti.

Il valore oltre il campo

E poi c’è tutto quello che quei numeri non raccontano. Darmian conosce il Torino perché ci è cresciuto dentro e ne è diventato uno dei simboli della rinascita. Conosce la maglia, l’ambiente e soprattutto il significato che può avere per chi la indossa. I tifosi ricordano ile quello al San Mamés contro l’, quando trovò anche l’assist per Maxi Lopez: due serate che appartengono alla memoria recente granata. Ma ricordano soprattutto un, disposto a sacrificarsi per la squadra. Sono questi i valori che potrebbe portare oggi, da uomo e da calciatore completamente formato. In un Torino che Petrachi vuole ricostruire dalle fondamenta, Darmian sarebbe quindi molto più di un rinforzo per la rosa. Sarebbe una guida per i giovani, un punto di riferimento per lo spogliatoio e un uomo capace di trasmettere quotidianamente un certo modo di vivere il calcio. Uno che, davanti allo specchio, il Toro può guardare e riconoscere.