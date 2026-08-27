Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Torino, freno a mano alla prima: le differenze con l'esordio di Baroni
Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi c'è un focus dedicato a Pietro Comuzzo e all'impatto che sta avendo nel Torino targato Ignazio Abate. Per la Rosea il difensore friulano è stata una delle note positive con il Milan: "La sconfitta non ha portato troppi sorrisi al Filadelfia, ma il tecnico ha avuto la conferma che il giovane difensore friulano è una pedina affidabile, sul pezzo, utile anche quando viene schierato in una posizione che per lui non è così familiare". Adattato come braccetto di sinistra, per via della squalifica di Eray Comert, il classe 2005 ha ben figurato nel corso del match: "La risposta è stata positiva: il 21enne friulano ha contenuto senza particolari problemi Loftus-Cheek, che gravitava nella sua zona da trequartista, e non ha avuto particolari responsabilità sui due gol rossoneri, arrivati sull’altro versante dell’attacco milanista. Comuzzo ha giocato per 85 minuti ed è uscito in anticipo per via dei crampi, segno di come si sia speso al massimo". Nonostante la giovane età Comuzzo ha già la testa giusta, come afferma il quotidiano: "Il cammino è appena iniziato, Comuzzo sa di dover crescere e di dover dimostrare ancora tanto. Di certo in queste prime settimane ha mostrato l’atteggiamento giusto e le ambizioni non gli mancano".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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