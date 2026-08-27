Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi c'è un focus dedicato a Pietro Comuzzo e all'impatto che sta avendo nel Torino targato Ignazio Abate. Per la Rosea il difensore friulano è stata una delle note positive con il Milan: "La scon­fitta non ha por­tato troppi sor­risi al Fila­del­fia, ma il tec­nico ha avuto la con­ferma che il gio­vane difen­sore friu­lano è una pedina affi­da­bile, sul pezzo, utile anche quando viene schie­rato in una posi­zione che per lui non è così fami­liare". Adattato come braccetto di sinistra, per via della squalifica di Eray Comert, il classe 2005 ha ben figurato nel corso del match: "La rispo­sta è stata posi­tiva: il 21enne friu­lano ha con­te­nuto senza par­ti­co­lari pro­blemi Lof­tus-Cheek, che gra­vi­tava nella sua zona da tre­quar­ti­sta, e non ha avuto par­ti­co­lari respon­sa­bi­lità sui due gol ros­so­neri, arri­vati sull’altro ver­sante dell’attacco mila­ni­sta. Comuzzo ha gio­cato per 85 minuti ed è uscito in anti­cipo per via dei crampi, segno di come si sia speso al mas­simo". Nonostante la giovane età Comuzzo ha già la testa giusta, come afferma il quotidiano: "Il cam­mino è appena ini­ziato, Comuzzo sa di dover cre­scere e di dover dimo­strare ancora tanto. Di certo in que­ste prime set­ti­mane ha mostrato l’atteg­gia­mento giu­sto e le ambi­zioni non gli man­cano".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.