Sulle colonne di Tuttosport oggi ci sono aggiornamenti su Daniel Braganca, centrocampista dello Sporting, finito nel mirino del Torino. Gianluca Petrachi vorrebbe regalare ad Ignazio Abate un rinforzo in mediana, sfruttando la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il quotidiano sportivo torinese sottolinea come sarà tutt'altro che una passeggiata: "Ma non sarà facile, questo perché il centrocampista portoghese ha il contratto in scadenza e per essere ceduto a titolo temporaneo, esattamente come avvenuto con Ivan Ilic prima della partenza per Lecce, dovrebbe prima rinnovare per un almeno un altro anno". E, come riporta il giornale, né la squadra né il giocatore hanno questa intenzione, perché vogliono entrambi una soluzione definitiva. Petrachi farà un tentativo con il prestito, ma è pronto anche ad aprire all'acquisto a titolo definitivo: "Lo Sporting chiede tra i 6 e i 7 milioni per lasciar partire il giocatore (richiesta praticamente dimezzata rispetto a quella di inizio estate), una cifra che il Toro potrà mettere sul piatto solamente se dovessero andare in porto alcune cessioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.