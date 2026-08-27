Ivan Ilic è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. Il classe 2001 arriva nella città del Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni. Dopo essere stato vicino allo Spartak Mosca nel mercato invernale 2025, il centrocampista era rimasto alla fine all'ombra della Mole. Fortemente voluto da Ivan Juric, la sua avventura di 3 anni al Toro non è mai decollata, portando il club granata a considerarlo un esubero. Come riportato qualche giorno fa, alla fine Petrachi e la società giallorossa sono arrivati alla fumata bianca, con il giocatore che accettato la proposta dei salentini. Prima di andare in prestito, il centrocampista ha rinnovato per un altro anno con il Toro fino al 2028. Dunque il serbo resterà nel campionato italiano ed è pronto a iniziare la sua esperienza in Puglia.

Il comunicato ufficiale del Lecce

Il comunicato ufficiale del Torino

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić dal Torino F.C. Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20""Il Torino Football Club comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Ilic sino al 30 giugno 2028. Successivamente, il Club ha ceduto all’ Unione Sportiva Lecce, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Ivan e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale."