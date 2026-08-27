Spazio anche al calciomercato del Torino nell'edizione odierna de La Stampa. Il quotidiano oggi tratta dei mal di pancia dei giocatori quando vogliono forzare la mano alla propria società per ottenere di cambiare aria: "un abuso di potere che in questa sessione è già stato utilizzato da Sebastiano Esposito, in clamorosa lite con il Cagliari da 25 giorni con tanto di certificati medici per mettersi in mutua causa stress". Il Sassuolo è riuscito a sopravanzare il Torino nella trattativa che porta all'attaccante classe 2002 del Cagliari con "il Toro che da giorni stava trattando l'acquisto di Sebastiano Esposito e ora rischia di trovarselo rivale sabato a Reggio Emilia." - con il giornale che prosegue - "Il Sassuolo piazza la beffa e ha superato i granata per ottenere in prestito l'attaccante "ribelle" dal Cagliari (in cambio di Ciervo): ora è atteso per le visite mediche".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.