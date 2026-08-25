Il centrocampista serbo saluta i colori granata ma rimane in Serie A: era arrivato all'ombra della Mole nel gennaio 2023
L’ingresso in campo della squadra al Filadelfia (VIDEO)
Tutto fatto tra Torino e Lecce per Ivan Ilic. Il serbo si accasa al club salentino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro. Si chiude così un capitolo che in casa granata durava da tempo. Negli anni precedenti, quando c'era ancora Davide Vagnati, il serbo era stato vicinissimo a vestire la maglia dello Spartak Mosca. L'affare era saltato, ma il giocatore era rimasto sul mercato.
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Torino ai saluti con Ilic: le sue cifre in granataAnche il cambio di allenatore non ha cambiato le sorti del serbo con la casacca granata. Ilic lascia così il Torino dopo tre stagioni e mezzo, 76 presenze complessive e 7 reti siglate. Il tanto agognato salto di qualità non è arrivato da parte del giocatore, su cui il club aveva investito molto a livello economico. Come documentato in video dalla redazione di Gianluca Di Marzio, l'ex Verona è arrivato in Puglia all'aeroporto di Brindisi e ora si sottoporrà a visite mediche e firma sul contratto per iniziare questa sua nuova avventura professionale.
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