La prima giornata di campionato all’Olimpico Grande Torino ha regalato momenti significativi non soltanto sul terreno di gioco, ma soprattutto sugli spalti. La sfida contro il Milan ha segnato un passaggio storico per la geografia del tifo organizzato granata: lo spostamento ufficiale dei Torino Hooligans dalla Curva Primavera al cuore pulsante della Curva Maratona. Una vigilia accompagnata da non poche preoccupazioni tra le forze dell'ordine e gli addetti ai lavori, complice anche il corteo pre partita, che temevano il riaffiorare di vecchi rancori, possibili frizioni interne o momenti di tensione capaci di rovinare la serata d'esordio in campionato.

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Dalla Primavera al cuore del tifo: il patto della Maratona spinge la squadra di Abate

I fatti, fortunatamente, hanno smentito le previsioni più pessimistiche. Buona la prima per il tifo organizzato: allo stadio si è respirata un'atmosfera di totale coesione durante tutti i novanta minuti nonostante la sconfitta. Nessuno scontro, nessun attrito, ma un’unica grande voce che ha spinto la squadra di Ignazio Abate dall’inizio alla fine, compattando l'intero stadio anche nei momenti di maggiore difficoltà della partita. Il rientro degli Hooligans nel settore storicamente più caldo dell'impianto torinese ha permesso di ricucire una frattura che durava da anni, restituendo al Torino quel "dodicesimo uomo" in campo che troppo spesso era mancato nelle passate stagioni a causa di divisioni interne.

La Maratona ritrova la sua voce: la curva unita è l'arma in più del Toro

Questa ritrovata pacificazione della curva può rivelarsi una risorsa fondamentale nel prosieguo del campionato. Negli ultimi tempi il fattore casalingo ha spesso perso d'impatto proprio a causa di un ambiente frammentato e privo di una regia di tifo univoca (influenzata anche dalla continua protesta contro la presidenza Cairo); oggi, invece, l'immagine di una Maratona coesa e calorosa rappresenta una potenziale arma in più nella corsa a un piazzamento europeo. La squadra, giovane e ricca di elementi da valorizzare, ha un evidente bisogno di quell'energia e del calore che solo il pubblico di casa può dare per superare gli ostacoli più complessi e trovare continuità nei risultati durante l'arco dell'intera stagione. Se l'atteggiamento visto contro il Milan dovesse trovare conferme nelle prossime uscite interne, il Torino potrà contare su un fortino inespugnabile e su un clima di entusiasmo ritrovato. L'unione d'intenti tra la curva e la squadra sudata in campo ha mostrato come, superate le rivalità, il popolo granata sappia ancora fare la differenza. L'Europa passa anche, e soprattutto, da questa spinta ritrovata.