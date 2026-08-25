L'attaccante del Cagliari è pronto a cambiare maglia ma non campionato: nei giorni scorsi anche i granata avevano valutato il suo profilo
Da Cacciamani incedibile ai rinforzi in ogni ruolo: le richieste di mercato dei tifosi (VIDEO)
Il Sassuolo vede in Sebastiano Esposito il giocatore giusto per rimpiazzare Andrea Pinamonti che si sta trasferendo anche lui in questi ultimi giorni di mercato. L'attaccante neroverde, ex di Inter e Genoa, è pronto ad approdare alla Lazio, con il club emiliano pronto a velocizzare per sostituirlo con il giocatore del Cagliari, in rotta da diversi giorni con la società e il resto dello staff tecnico. Sulle sue tracce si era registrato nei giorni scorsi anche un interessamento del Torino ma adesso la società neroverde sembra essere in netto vantaggio e pronta a chiudere l'affare con il club sardo.
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Sebastiano Esposito lascerà Cagliari entro fine mercato: il Sassuolo è in vantaggio, ecco l'offerta giustaIl blitz del Sassuolo delle scorse ore ha portato i suoi frutti. Il Cagliari infatti sembra pronto ad accettare l'offerta dopo l'inserimento anche di Riccardo Ciervo nell'affare. Si tratta di uno scambio di prestiti con Esposito che vola in Emilia Romagna e Ciervo invece va in Sardegna. Il Torino aveva sondato il centravanti come possibile alternativa a Duvan Zapata e anche il Valencia aveva manifestato nelle scorse settimane un forte interesse per l'ex Inter e Sampdoria, il Sassuolo però adesso spinge per chiudere e ha superato la concorrenza. Nell'ultima stagione l'attaccante azzurro classe 2002 ha segnato sette gol con la maglia rossoblù in Serie A più uno in Coppa Italia.
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