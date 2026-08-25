Il Sassuolo vede in Sebastiano Esposito il giocatore giusto per rimpiazzare Andrea Pinamonti che si sta trasferendo anche lui in questi ultimi giorni di mercato. L'attaccante neroverde, ex di Inter e Genoa, è pronto ad approdare alla Lazio, con il club emiliano pronto a velocizzare per sostituirlo con il giocatore del Cagliari, in rotta da diversi giorni con la società e il resto dello staff tecnico. Sulle sue tracce si era registrato nei giorni scorsi anche un interessamento del Torino ma adesso la società neroverde sembra essere in netto vantaggio e pronta a chiudere l'affare con il club sardo.

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Sebastiano Esposito lascerà Cagliari entro fine mercato: il Sassuolo è in vantaggio, ecco l'offerta giusta

Il blitz del Sassuolo delle scorse ore ha portato i suoi frutti. Il Cagliari infatti sembra pronto ad accettare l'offerta dopo l'inserimento anche di Riccardonell'affare. Si tratta di uno scambio di prestiti con Esposito che vola in Emilia Romagna e Ciervo invece va in Sardegna. Il Torino aveva sondato il centravanti come possibile alternativa a Duvan Zapata e anche il Valencia aveva manifestato nelle scorse settimane un forte interesse per l'ex Inter e Sampdoria, il Sassuolo però adesso spinge per chiudere e ha superato la concorrenza. Nell'ultima stagione l'attaccante azzurro classe 2002 ha segnato sette gol con la maglia rossoblù in Serie A più uno in Coppa Italia.