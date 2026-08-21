Prosegue il pressing del Torino per Sebastiano Esposito, giocatore in uscita dal Cagliari. Secondo quanto si apprende da Gianluca Di Marzio, i granata continuano a lavorare per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante. Il Torino vorrebbe chiudere l'operazione con il prestito e sarebbe disposto anche a mettere sul piatto una contropartita tecnica. La contropartita in questione si chiama Zakaria Aboukhlal. Il fronte Torino-Cagliari per Esposito è quindi caldo, vedremo se si sbloccherà definitivamente da qui al 1° settembre.