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La Serie B non è soltanto il campionato di chi vuole tornare in Serie A: sempre più spesso è il campionato di chi in Serie A vuole arrivarci per la prima volta. È qui che tanti giovani si prendono spazio, minuti e soprattutto valore, trasformando la cadetteria in una vera vetrina per il mercato. L'estate appena trascorsa lo ha confermato, con i club del massimo campionato sempre più attenti ai profili Under 20 e alle scommesse da far crescere. L'ultimo aggiornamento di Transfermarkt restituisce proprio questa fotografia: tra i giocatori indicati come più preziosi delle rispettive squadre di Serie B ci sono diversi nomi destinati a far parlare di sé anche sul mercato futuro.

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