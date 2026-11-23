Gran prestazione per la Primavera di Baldini nel tardo pomeriggio del Robaldo. Il Toro vince 4-2 in casa, trovando la terza vittoria in campionato e lascia la zona playout. I granata passano sul doppio vantaggio nel giro di due minuti: Conzato col contagiri trova Banse in area, che anticipa il portiere felsineo e insacca e poi lo stesso Conzato, dopo un palo, gira di testa in porta un cross dalla destra. Il Bologna sale nel secondo tempo e la riprende con la doppietta di Lo Monaco tra il 67' e il 75'. All'80' Ballanti guadagna un prezioso calcio di rigore e Bonacina fa 3-2 dal dischetto. Infine due minuti più tardi, Falasca attacca il primo palo e sfrutta un cross dalla destra e fa partire una fantastica traiettoria, che scavalca Franceschelli e lo infila nell'angolo lontano. Esplode la festa della squadra di Baldini, che rimane concentrata e porta a casa il 4-2. Il Toro sale così 13 punti e al tredicesimo posto, abbandonando la zona playout occupata dall'Atalanta e dal Cesena a quota 11 punti. Nella partita delle 15:00 il Genoa ha vinto 4-0 in trasferta contro l'Albinoleffe, che è rimasto fanalino di coda a 5 punti. I granata sono adesso a + 7 sulla zona retrocessione e +2 dalla quartultima piazza, mentre i felsinei rimangono a 18 punti, appaiati a Empoli e Lazio.

Primavera, la classifica

1. Inter 22 (11)

2. Parma 21 (11)

3. Roma 20 (11)

4. Milan 19 (11)

5. Bologna 18 (11)

6. Lazio 18 (11)

7. Empoli 18 (11)

8. Lecce 16 (11)

9. Fiorentina 16 (11)

10. Genoa 16 (11)

11. Como 15 (11)

12. Cagliari 14 (11)

13. Torino 13 (11)

14. Verona 13 (11)

15. Sassuolo 13 (11)

16. Juventus 13 (11)

17. Cesena 11 (11)

18. Atalanta 11 (11)

19. Monza 6 (11)

20. AlbinoLeffe 5 (11)

Primavera, i risultati e il programma della decima giornata

Sabato 21 novembre: Monza-Fiorentina 0-1

Sabato 21 novembre: Lecce-Atalanta 1-2

Sabato 21 novembre: Inter-Juventus 2-0

Sabato 21 novembre: Como-Sassuolo 0-3

Sabato 21 novembre: Cesena-Roma 2-4

Domenica 22 novembre: Verona-Cagliari 3-0

Domenica 22 novembre: Lazio-Milan 0-1

Domenica 22 novembre: Empoli-Parma 2-0

Lunedì 23 novembre: Albinoleffe-Genoa 0-4

Lunedì 23 novembre: Torino-Bologna 4-2