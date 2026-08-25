Pesa però l'ampia affluenza di sostenitori del Milan che hanno seguito in massa la loro squadra anche nello stadio del Toro
Torino-Milan 1-2: il film della partita
La Serie A è iniziata col botto dopo la pausa estiva e gli spettatori negli stadi hanno risposto in massa alla chiamata irresistibile della propria squadra del cuore. Spalti pieni, colorati e accessi, per quello che resta sempre un grande spettacolo per gli occhi dei tanti appassionati al mondo del pallone, fin dalla prima giornata del nuovo campionato di calcio.
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I dati: Inter al primo posto, il Torino si posiziona quintoNella prima giornata di Serie A è l'Inter a prendersi la prima posizione nella speciale classifica redatta da Calcio e Finanza sui tifosi presenti nei vati impianti. Ben 75mila spettatori hanno seguito i nerazzurri nella vittoria all'esordio contro il Monza dell'ex granata Ivan Juric. Al secondo posto c'è la Roma con oltre 67mila supporters nel poker contro la Fiorentina. Il Torino si piazza al quinto posto con più di 24mila spettatori. La media dei tifosi presenti allo stadio in questa prima giornata è stata complessivamente di poco superiore alle 31mila presenze.
Attenzione alla media di riempimento degli spettatori in Serie ALa media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, che non è altro che la media degli spettatori presenti e dei posti disponibili. Da questo punto di vista è il Genoa ad averla fatta da padrone, con 99,72%. Il Torino si colloca invece all'ottavo posto in classifica, con più dell'86%.
Curva Maratona bollente, ma folta presenza rossoneraIn casa Torino si è assistito ad un ritorno in massa dei tifosi allo stadio. Dopo la protesta nel pre-gara nei confronti del presidente Urbano Cairo, i tifosi hanno comunque manifestato la propria vicinanza alla squadra come si è visto anche durante il ritiro di Pinzolo e le amichevoli. Non c'è da stupirsi se all'esordio lo stadio Olimpico Grande Torino era ben folto. In particolare la Curva Maratona, cuore pulsante del tifo organizzato granata, che ha visto anche l'ingresso dei Torino Hooligans. C'è da specificare però pure un altro aspetto: anche il Milan poteva vantare su una cospicua presenza di tifosi, che ha alzato ulteriormente il tasso di riempimento registrato e ha sicuramente condizionato il numero di presenze allo stadio.
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