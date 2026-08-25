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CALCIOMERCATO SERIE A

La Serie A ha mosso i primi passi, ma per le società il lavoro sul mercato è tutt'altro che concluso. Con il campionato ormai iniziato e la chiusura della sessione estiva sempre più vicina, entra nel vivo l'ultima settimana di trattative. I primi verdetti del campo possono spingere i club a rivedere strategie e priorità, mentre direttori sportivi e agenti lavorano per chiudere le operazioni ancora in sospeso e cogliere le occasioni degli ultimi giorni. Tra acquisti, cessioni, trattative in fase avanzata e possibili colpi a sorpresa, sono ore destinate a diventare sempre più intense con l'avvicinarsi del gong dell'1 settembre. Vediamo allora insieme tutti gli affari, le trattative e le principali notizie del calciomercato di Serie A di oggi, martedì 25 agosto.

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