Il Torino ha già una squadra pronta? In pochi lo credono. Più che altro l'impressione è che gli ultimi giorni del calciomercato del Torino dovranno essere particolarmente caldi. Il club granata ha cominciato la stagione con una vittoria, in Coppa Italia contro la Carrarese, e una sconfitta, in Serie A contro il Milan. Gli acquisti realizzati da Petrachi fin qui si sono già messi in mostra, e ancora, però, alcuni ne mancano. Per quantificarli, abbiamo chiesto a voi lettori di Toro News il numero di acquisti ancora necessari al Torino per avere una rosa completa. Ecco cosa ci avete risposto.

Calciomercato Torino, quanti acquisti? Il parere dei tifosi

Quanti acquisti servono ancora al Torino? 3 o 4 59% 372 voti Almeno 5 24% 154 voti 1 o 2 13% 80 voti Nessuno, la squadra è a posto così 4% 24 voti Il sondaggio è concluso.

Pochissimi credono che la squadra sia già pronta così: solo il 4% dei votanti. Qualcuno di più ritiene che gli acquisti necessari siano pochi, 1 o 2: è la scelta del 13% dei votanti. Già un quarto della totalità di chi ha risposto il sondaggio, poi, si sbilancia: cinque è il numero minimo di acquisti necessari affinché la squadra sia pronta. La maggioranza, netta, però, è su un'altra opzione: il 59% dei votanti (372 persone) ritiene che Gianluca Petrachi debba regalare al Torino di Ignazio Abate ancora 3 o 4 pedine per arricchire l'organico e affrontare la stagione 2026/2027. Questo il parere dei lettori di Toro News riguardo agli ultimi giorni di calciomercato.