Commisso non si ferma e vuole regalare un'altra pedina a Grosso: primi contatti con il Torino
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I nomi caldi, alla fine, sono sempre gli stessi. E di fatto sono anche quelli che il Torino vorrebbe tenere. Si è parlato per settimane di Alessio Cacciamani, al centro di interessi di vari club, con l'intenzione, però, del Torino di trattenere il classe 2007. E allo stesso modo si è parlato tanto anche di Alieu Njie. Sul calciatore svedese si era gettato il Crystal Palace, che aveva avviato i contatti con il Torino per lui e per Gvidas Gineitis. Ma l'affare, ad oggi, non si è concretizzato.
Fiorentina su Njie: i dettagliOra sul calciatore c'è anche un club italiano: è la Fiorentina. Joseph Commisso, tramite il ds Fabio Paratici, sta facendo un calciomercato da sogno, regalando a Fabio Grosso pedine davvero importanti e una squadra dal livello molto elevato. Gli ultimi giorni, però, potrebbero regalare ulteriori emozioni ai tifosi viola. Secondo quanto raccolto da Toro News, la Fiorentina nelle ultime ore ha avviato i primi contatti con il Torino, chiedendo informazioni per Njie. Il club viola sembra interessato al giocatore di cui, però, il Torino non vorrebbe privarsi. L'idea di Petrachi è quella di trattenere anche lo svedese, oltre a Cacciamani. Intanto, però, anche la Fiorentina si è mostrata interessata a lui.
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