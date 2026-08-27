I nomi caldi, alla fine, sono sempre gli stessi. E di fatto sono anche quelli che il Torino vorrebbe tenere. Si è parlato per settimane di Alessio Cacciamani, al centro di interessi di vari club, con l'intenzione, però, del Torino di trattenere il classe 2007. E allo stesso modo si è parlato tanto anche di Alieu Njie. Sul calciatore svedese si era gettato il Crystal Palace, che aveva avviato i contatti con il Torino per lui e per Gvidas Gineitis. Ma l'affare, ad oggi, non si è concretizzato.

Fiorentina su Njie: i dettagli

. Joseph Commisso, tramite il ds Fabio Paratici, sta facendo un calciomercato da sogno, regalando a Fabio Grosso pedine davvero importanti e una squadra dal livello molto elevato. Gli ultimi giorni, però, potrebbero regalare ulteriori emozioni ai tifosi viola.. Il club viola sembra interessato al giocatore di cui, però, il Torino non vorrebbe privarsi. L'idea di Petrachi è quella di trattenere anche lo svedese, oltre a Cacciamani. Intanto, però, anche la Fiorentina si è mostrata interessata a lui.