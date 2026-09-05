Il Gallo è pronto a tornare a cantare. L’ex capitano del Torino Andrea Belotti è infatti sempre più vicino al Modena, club che può diventare la sua nuova destinazione dopo l’ultima esperienza al Cagliari. L’attaccante classe 1993 è attualmente svincolato e arriva da una stagione pesante, condizionata dal grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per 186 giorni e gli ha fatto saltare 26 partite.

Il passaggio in Serie B permetterebbe a Belotti di tornare a giocare con continuità e rimettersi al centro del progetto. Dopo mesi trascorsi più in infermeria che sul campo, il primo obiettivo sarà ritrovare ritmo e condizione. Il Torino resta il capitolo più importante della sua carriera. In granata Belotti ha giocato dal 2015 al 2022, diventando capitano e totalizzando 251 presenze, 113 gol e 28 assist. Sette stagioni durante le quali si è imposto per intensità, forza fisica e spirito di sacrificio, diventando uno dei principali riferimenti della squadra. Con l’Italia ha poi conquistato l’Europeo nel 2021. Oggi, però, Belotti riparte da un’altra categoria e da un’altra maglia. Il Modena può essere la sua occasione per tornare protagonista.