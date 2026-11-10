Altro interesse dalla Serie A per Alessio Cacciamani: occhi del Napoli su di lui
Svolta epocale, da qui cambia tutto per lo stadio...
Ancora presto? Forse no, si inizia già a parlare di calciomercato. Dopo undici giornate di Serie A sono evidenti per i tecnici dei vari club le lacune in organico, e i DS si stanno già muovendo per sistemarle in vista della sessione invernale di calciomercato che si aprirà a inizio gennaio. Occhi allora da parte del DS del Napoli Giovanni Manna su Alessio Cacciamani.
Napoli su Cacciamani: i dettagliSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli segue con molta attenzione Alessio Cacciamani. Il classe 2007 è un elemento che aveva attirato su di sé attenzioni importanti già in estate, dopo l'ottima stagione in Serie B alla Juve Stabia di Abate e poi in ritiro con lo stesso tecnico. Dopo un inizio di stagione di comprensione, con qualche difficoltà legata al salto dalla cadetteria al massimo campionato, il classe 2007 si è affermato come elemento fondamentale per il Torino di Ignazio Abate. Ecco quindi che su di lui sono tornati gli interessamenti di calciomercato: occhi del Napoli, che resta alla finestra in vista di gennaio.
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