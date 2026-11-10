Ancora presto? Forse no, si inizia già a parlare di calciomercato. Dopo undici giornate di Serie A sono evidenti per i tecnici dei vari club le lacune in organico, e i DS si stanno già muovendo per sistemarle in vista della sessione invernale di calciomercato che si aprirà a inizio gennaio. Occhi allora da parte del DS del Napoli Giovanni Manna su Alessio Cacciamani.

Napoli su Cacciamani: i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,. Il classe 2007 è un elemento che aveva attirato su di sé attenzioni importanti già in estate, dopo l'ottima stagione in Serie B alla Juve Stabia di Abate e poi in ritiro con lo stesso tecnico. Dopo un inizio di stagione di comprensione, con qualche difficoltà legata al salto dalla cadetteria al massimo campionato,. Ecco quindi che su di lui sono tornati gli interessamenti di calciomercato: occhi del Napoli, che resta alla finestra in vista di gennaio.