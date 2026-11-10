Una sola partita disputata con il Toro in questa stagione, poi Marcus Pedersen è stato uno dei sacrificati del mercato estivo granata. Il norvegese è volato alla volta dell'Olympiakos per 6 milioni + 2 di bonus e il 10% su un'eventuale futura rivendita. L'esterno nato a Hammerfest era reduce da una buona stagione con la casacca granata, dove lo scorso anno aveva collezionato 1 gol e 4 assist in 32 presenze tra campionato e Coppa Italia, corrispondenti ad un totale di 2338 minuti. Anche al Mondiale con la sua Norvegia aveva avuto un buon impatto, trovando il suo primo gol nella massima competizione calcistica internazionale. Il vuoto lasciato dalla sua partenza sull'out di destra del Torino è stato colmato dagli arrivi di Belghali, Fortini e Patterson. Soprattutto il primo sta ben impressionando nella sua avventura all'ombra della Mole e non sta facendo rimpiangere l'assenza del classe 2000. Ma come si sta trovando e qual è il rendimento attuale del norvegese con la squadra greca?

Un'avventura a due facce per Pedersen: titolarità non fissa, ma propensione all'assist

11 apparizioni in 15 gare totali è il bottino fin qui del giocatore nato ad Hammerfest da quando è approdato all'Olympiakos. Ma non tutte da titolare. Dove sta trovando più spazio Pedersen è in Super League 1, il campionato greco, nel quale fin qui ha messo a referto 5 presenze dal primo minuto e un ingresso a gara in corso su 8 match. Discorso diverso per l'Europa League, competizione in cui è subentrato in tre delle quattro sfide disputate e non è proprio entrato sul rettangolo verde nella restante partita e per la coppa nazionale ellenica, la Kypello Elladas, dove ha messo a referto 1 partenza da titolare, 1 ingresso dalla panchina e 1 assenza dai convocati. Emerge però comunque un dato positivo: in ogni torneo ha fornito un assist, portando il suo score già a 3 stagionali. Dunque, sebbene non sia al momento diventato il padrone del proprio ruolo di appartenenza, il classe 2000 sta offrendo buoni numeri al club ellenico, in termini di assistenza ai compagni, in continuità con uno stato di forma in crescita mostrato nell'annata precedente alla corte granata.