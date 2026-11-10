Il Torino guarda tutti dall'alto nella classifica delle convocazioni internazionali. La sosta di novembre porta infatti 14 granata lontano dal Filadelfia, lo stesso numero del Frosinone (senza considerare Siviero e Conzato, convocati nell'Italia Under 20): nessun'altra squadra di Serie A raggiunge questa quota. Sono 196 i calciatori del massimo campionato chiamati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in programma dall'11 al 17 novembre. Per Ignazio Abate si prospettano quindi giorni di lavoro con una rosa ridotta, in attesa del rientro dei tanti giocatori impegnati fuori dall'Italia. Il primato, almeno sulla carta, è condiviso con i ciociari, ma entrambi i club potrebbero perdere una pedina: Ricardo Rodriguez del Toro e Terzic del Frosinone sono in dubbio per problemi fisici.

Torino e Frosinone in vetta: quattro big inseguono

Subito dietro la coppia di testa si trova un gruppo di quattro squadre a quota 13, che riempiono i piani alti della classifica della Serie A:. L'Atalanta è quinta con 12 convocati, davanti alla Juventus (11) e al Bologna (10). Più staccate Napoli (8), Lazio e Fiorentina (7). In casa granata, le chiamate coinvolgono diverse nazionali maggiori: Perri sarà impegnato con il Brasile, Belghali con l'Algeria, Adams e Patterson con la Scozia, Rodriguez e Cömert con la Svizzera. Completano il quadro Ismajli, atteso dall'Albania, Vlasic dalla Croazia, Coco dalla Guinea Equatoriale e Gineitis dalla Lituania. Tre gli italiani convocati dall'Under 21: Cacciamani, Mascardi e Comuzzo. A loro si aggiunge Ilkhan, chiamato dalla Turchia Under 21. Intanto Abate si guarda intorno e deve fare i conti con un Filadelfia inevitabilmente a ranghi ridotti.