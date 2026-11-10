Seconda tornata di sosta per le nazionali anche per il settore giovanile maschile granata. Tanti gli impegni, di diversa natura: dalle amichevoli internazionali ai raduni, passando per le qualificazioni agli Europei di categoria. Tante anche le nazioni coinvolte, dal Suriname fino all'Italia. Di seguito il programma e il calendario completo.

Nazionale maggiore, Boerleider chiamato dal Suriname

Under 21, Tonica sfida due squadre della prima divisione moldava. Kugyela fa il salto con l'Ungheria

Under 20, Conzato fa faville in granata: ora l'Italia con Siviero, è la prima chiamata

Under 19, si alza l'asticella per Ballanti: in ballo le qualificazioni agli Europei

Under 17, anche Mogilevics e Hadzhiev alle qualificazioni per gli Europei

Il calendario completo

Chiamata prestigiosa per Yannick Boerleider. Il terzo portiere della Primavera granata, impiegato anche in Under 18, raggiungerà in questa sosta la nazionale maggiore del Suriname. Per il classe 2009 in programma due amichevoli in cui provare a farsi spazio, la prima contro la Lituania giovedì e la seconda contro la Turchia lunedì.Continua la corsa di Danielcon l'Under 21 della Moldavia. Il difensore centrale granata è uno dei perni della sua nazionale, che ha raggiunto ora per la sosta. Nessun impegno ufficiale in questa tornata, ma solo un ritiro preparatorio in vista delle qualificazioni agli Europei del 2029 e due amichevoli contro due squadre della prima divisione moldava. Il primo test match è in programma venerdì contro il Real Sireti, già affrontato dalla nazionale all'inizio della scorsa sosta (settima forza del campionato). Il secondo sarà invece domenica contro il Milsami (quinto in campionato). Raggiungerà la selezione Under 21 della propria nazione anche Zalan, chiamato dall'Ungheria. Occasione importante per il terzino sinistro granata, che non era stato chiamato ancora dai più grandi. La prima possibilità di mettersi in mostra arriva in amichevole con la sfida a Cipro in programma lunedì, una chance da sfruttare per acquistare spazio.È l'uomo del momento in Primavera: Filippo Conzato, trascinatore e goleador in granata, non poteva non raccogliere un premio per un inizio di stagione sopra le righe in termini di prestazioni e leadership. L'esterno alto granata non è passato inosservato e ha ricevuto la prima chiamata dall'Italia Under 20 per due gare di Élite League. Gli Azzurrini, quinti in classifica su nove partecipanti, dovranno affrontare due avversarie dirette nella propria graduatoria: Portogallo e Svizzera, ferme a quota 3 punti come l'Italia (la prima gara si terrà giovedì, lunedì la sfida agli elvetici). Nel raduno Conzato troverà un volto amico a fargli da guida: Lapo Siviero, terzo portiere a disposizione di Ignazio Abate.Si alza l'asticella per l'Italia Under 19. Terminati gli impegni amichevoli, gli azzurrini di Favo si ributtano su quelli ufficiali, chiamati ad affrontare la seconda di tre fasi di qualificazione per gli Europei di categoria. A marzo dello scorso anno l'Italia aveva saputo dominare la prima fase, ora è tempo di conferme. Tra chi è chiamato a darne Andrea, uno dei centrocampisti di riferimento nella rosa della Primavera granata. Tre le gare in cui potrà mettersi in mostra contro Romania (mercoledì), Ucraina (sabato) e Israele (martedì). L'obiettivo per l'Italia è avanzare al terzo turno: sarà raggiunto se Ballanti e compagni chiuderanno il proprio girone (in cui figura anche la Romania) nei primi tre posti. Queste prime tre gare, da affrontare come squadra ospitante del girone, dovranno essere una prova di maturità.Primo turno di qualificazione ai prossimi Europei di categoria anche per le nazionali Under 17. Due i granata chiamati dai rispettivi paesi. L'attaccante Miroslavsarà impegnato in tre gare con la Lettonia contro Croazia mercoledì, Belgio sabato e Kosovo martedì. Tra le fila della Bulgaria ci sarà invece il difensore centrale Tomi, chiamato per le gare contro Serbia mercoledì, Portogallo sabato e Andorra martedì. Le squadre che vinceranno i proprio gironi e le seconde classificare si qualificheranno al secondo turno della Lega A. Già certo il posto della Lettonia di Mogilevics in quanto nazione ospitante della fase finale.

11.00 - U17: Lettonia-Croazia - Mogilevics

15.30 - U19: Italia-Romania - Ballanti

19.00 - U17: Bulgaria-Serbia - Hadzhiev

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

17.00 - U20: Italia-Portogallo - Conzato

18.00 - Lituania-Suriname - Boerleider

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

orario non annunciato - U21: Moldavia-Real Sireti - Tonica

SABATO 14 NOVEMBRE

12.30 - U17: Belgio-Lettonia - Mogilevics

15.30 - U19: Italia-Ucraina - Ballanti

16.00 - U17: Portogallo-Bulgaria - Hadzhiev

DOMENICA 15 NOVEMBRE

orario non annunciato - U21: Moldavia-Milsami - Tonica

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE

orario non annunciato - Suriname-Turchia - Boerleider

15.00 - U20: Italia-Svizzera - Conzato

19.00 - U21: Ungheria-Cipro - Kugyela

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

11.00 - U17: Kosovo-Lettonia - Mogilevics

12.00 - U17: Andorra-Bulgaria - Hadzhiev

13.00 - U19: Israele-Italia - Ballanti