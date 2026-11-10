Il Toro non riesce a fare la differenza in campo e, a guardare i numeri, nemmeno sugli spalti. La classifica degli spettatori racconta una realtà che somiglia fin troppo a quella del campionato: il Torino è dodicesimo per media presenze, mentre in campionato è undicesimo, con una media di 21.123 spettatori dopo sei gare al Grande Torino. Davanti ci sono le big, capaci di viaggiare sopra quota 40 mila e persino 70 mila, mentre il pubblico granata resta a metà strada. E il dato sul riempimento dello stadio rende il quadro ancora più difficile da ignorare.

In vetta ci sono Inter e Milan, rispettivamente con una media di 75.214 e 74.545 spettatori, seguite da Roma (65.759), Napoli (45.693) e Juventus (41.000). Il Torino si trova alle spalle di Genoa, Bologna, Lecce e Udinese, ma davanti a Cagliari, Parma e Sassuolo. Anche l'andamento delle presenze racconta una parabola in discesa: il picco è arrivato alla prima giornata, con i 24.285 spettatori contro il Milan, mentre il dato più basso è stato registrato contro l'Udinese, con appena 18.758 presenze. Una flessione che presenta una risposta del pubblico sempre più tiepida, in linea con gli alti e i bassi della squadra di Abate. La graduatoria, va ricordato, considera i posti venduti per ogni partita e non le presenze effettive allo stadio: un criterio che può gonfiare il dato anche in caso di seggiolini vuoti. La media granata resta comunque lontana da quella delle società che riescono a trasformare ogni appuntamento casalingo in una cornice da grande occasione.

Il dato più pesante arriva dal riempimento: 74,97% dei posti disponibili, diciassettesimo posto in Serie A, davanti soltanto a Parma, Sassuolo, Monza e Lazio. Inter e Juventus sfiorano il tutto esaurito, entrambe sopra il 98%, mentre il Milan si avvicina alla stessa soglia. Il tifo granata, invece, comincerà a farsi vedere anche in trasferta dopo la squalifica terminata il 3 novembre per i tifosi residenti in Piemonte, ma al Grande Torino quasi sempre rimane una parte significativa di posti vuoti. La passione non si misura soltanto con i numeri e una classifica non può raccontare tutto. Ma questa fotografia somiglia fin troppo a quella del campo: è il segnale, l'ennesimo, di una tifoseria stanca, disillusa e ormai sull'orlo della depressione sportiva. Il Toro è a metà strada, e non soltanto in campionato.