La sosta prende, la sosta dà. L'ultima pausa per le nazionali aveva privato Ignazio Abate di Niccolò Fortini, infortunatosi durante gli impegni con l'Italia Under 21, ma adesso, per ironia della sorte, il calendario internazionale può offrire al Torino l'occasione di ritrovare l'esterno. La pubalgia lo tiene lontano dal campo ormai da diverse settimane, ma il giocatore sta lavorando per lasciarsi alle spalle il problema fisico. Nel mirino del numero 29 c'è la trasferta di Napoli: l'obiettivo è tornare a disposizione per la ripresa del campionato, im modo da fornire una nuova opzione ad Abate e influire sugli equilibri della squadra.

Fortini insidia Cacciamani: la fascia sinistra torna in discussione

Il ritorno di Fortini potrebbe mettere in discussione la titolarità di Alessio. Finora Abate ha puntato sul classe 2007 per presidiare la corsia mancina, ma ildell'esterno granata lascia spazio alla concorrenza. Fortini, infatti, è un profilo che finora in Serie A si è valorizzato soprattutto a sinistra, ma che comunque può essere impiegato sul versante opposto. Le caratteristiche per giocarsi una maglia non gli mancano e la possibilità di alternarlo a Cacciamani allargherebbe le soluzioni a disposizione del tecnico. Il confronto presenta anche una particolarità sul piano: il classe 2007 è un giocatore di proprietà del Torino, mentre Fortini veste il granata in prestito dalla Fiorentina, con un diritto di riscatto di circa 10 milioni, dunque anche piuttosto alto. Due situazioni differenti, ma che non dovrebbero incidere sulle scelte tecniche. Abate non può permettersi di fare calcoli sulla provenienza dei propri giocatori: a stabilire le gerarchie saranno le prestazioni e il contributo alla squadra. Cacciamani dovrà quindi confermare la sua crescita portando in campo quella continuità che ancora gli manca, mentre Fortini ha l'occasione di rientrare e conquistare spazio. La concorrenza è pronta a riaccendersi. Nel modo più sano e corretto possibile.