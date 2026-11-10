Il parere dei lettori di Toro News: piazzamento corretto secondo le aspettative?

Redazione Toro News
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90 secondi: "Abate, al Fila il deserto... In difesa resta solo Biraghi" (VIDEO)

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Sosta Nazionali significa sempre bilancio. E ora il bilancio arriva dopo undici giornate. Per il Torino di Abate sono arrivate cinque sconfitte, due pareggi e quattro vittorie. Per un totale di 14 punti. In un momento in cui il Torino, dopo un solo punto nelle ultime tre uscite, ha bisogno di ritrovare la propria identità, noi chiediamo a voi lettori di Toro News di esprimere un parere sulle aspettative: i 14 punti attuali rispecchiano le attese che c'erano a inizio stagione? Votate il sondaggio qui sotto.

14 punti: ve ne aspettavate di più?

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