Sosta Nazionali significa sempre bilancio. E ora il bilancio arriva dopo undici giornate. Per il Torino di Abate sono arrivate cinque sconfitte, due pareggi e quattro vittorie. Per un totale di 14 punti. In un momento in cui il Torino, dopo un solo punto nelle ultime tre uscite, ha bisogno di ritrovare la propria identità, noi chiediamo a voi lettori di Toro News di esprimere un parere sulle aspettative: i 14 punti attuali rispecchiano le attese che c'erano a inizio stagione? Votate il sondaggio qui sotto.

14 punti: ve ne aspettavate di più? Sì No, di meno In linea con le aspettative In linea con le aspettative 47% 40 voti Sì 45% 39 voti No, di meno 8% 7 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati