7 tifosi juventini, responsabili di un’aggressione di gruppo nei confronti di due spettatori stranieri in occasione di Juventus – Lazio del 18 ottobre 2026 all'Allianz Stadium, hanno ricevuto dal questore di Torino, Massimo Gambino, altrettanti Daspo. Il fatto è successo nel primo anello del settore Est dello stadio e per via dell'accaduto la gara è stata sospesa per circa due minuti. Il gruppo sedeva in posti diversi rispetto a quelli assegnati.

Quando sono arrivati i beneficiari dei due posti, c'è stata la richiesta di lasciarli liberi e i tifosi prima si sono opposti e poi, dopo averli lasciati sedere, li hanno aggrediti in modo violento. L'aggressione è poi stata fermata ed è stato prestato soccorso alle vittime grazie all'intervento degli steward e del personale della Digos di Torino. La durata dei Daspo comminati ai sette individui è variabile da uno a cinque anni. Ad uno dei soggetti era già stato emesso un precedente provvedimento della stessa natura e per lui è stato prescritto l’obbligo di firma per cinque anni.