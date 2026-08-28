Altro innesto importante per Ruggero Ludergnani: il responsabile del settore giovanile granata ha regalato un altro esterno d'attacco, questa volta non per l'Under 17 ma per la Primavera. Si tratta di Ousmane Banse. Nato il 3 settembre 2007 e originario del Burkina Faso, Ousmane Banse ha intrapreso un percorso nelle giovanili di vari club, a partire dal Giorgione, passando per il Legnago e arrivando alla Reggiana. Proprio dal club emiliano il Torino ha prelevato il giocatore, esterno sinistro che ha già esordito nella Coppa di Serie C e che va ad aumentare la portata di velocità ed estro a disposizione del tecnico Francesco Baldini.

Banse al Torino: il comunicato

Il comunicato della società granata che ha ufficializzato il passaggio dalla Reggiana al Torino di Ousmane Banse: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Associazione Calcio Reggiana 1919 a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Ousmane. L’attaccante esterno classe 2007 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2028".