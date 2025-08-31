Calciomercato, Nkounkou al Toro: affare in dirittura d’arrivo

Toro News
Il Toro è vicinissimo al terzino sinistro dell'Eintracht Francoforte
Andrea Croveri

All’alba della sfida con la Fiorentina, il Torino sembra aver finalmente individuato l’uomo giusto per la fascia sinistra. Si tratta di Niels Nkounkou (qui il suo profilo), classe 2000, difensore di spinta francese con già una carriera significativa alle spalle tra Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Ora, dopo l’esperienza all'Eintracht Francoforte, il terzino sinistro è pronto a una nuova avventura in Serie A con la maglia granata. L’affare è in dirittura d’arrivo: la formula concordata prevede un prestito di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Diritto che diventa obbligo in base al raggiungimento di un certo numero di presenze.

