Le ultime novità di mercato per quanto riguarda alcune delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A

Eugenio Gammarino
Copertina video Culto su pallonetto di Pulici

Culto di Francesco Bugnone: "Il pallonetto di Pulici" (VIDEO)

Calciomercato Serie A

La sessione estiva di calciomercato della Serie A è entrata nella fase più calda. Una giornata ricca di colpi di scena per la massima serie italiana. Tra grandi rifiuti, nuovi innesti e cifre altisonanti per rinforzare le formazioni, ecco il quadro delle ultime ore che inizia a delineare scenari caldissimi. Il punto della giornata di oggi, giovedì 27 agosto, sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addi importanti.

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

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