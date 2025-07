Calciomercato Serie A: Bernardeschi verso il Bologna, Genoa su Carboni

Le ultime notizie ed aggiornamenti di mercato riguardanti le 19 avversarie del Torino nel prossimo campionato di Serie A 2025/26

Eugenio Gammarino 1 luglio - 19:03

MERCATO SERIE A — Proseguono le manovre delle squadre di Serie A, a caccia di rinforzi per puntare al titolo, all'Europa oppure alla permanenza in massima serie. Ecco il punto di mercato degli altri 19 club che saranno avversari del Torino nel prossimo campionato 2025/26 con le ultime notizie e gli aggiornamenti più recenti relativi sia alle novità del calciomercato con le trattative per i giocatori, che ai moltissimi movimenti tra le panchine che coinvolgono quasi tutte le società italiane in questa estate.

BOLOGNA Il Bologna sta lavorando per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione che vedrà i rossoblù impegnati tra Serie A ed Europa League. Il Bologna, dopo l’arrivo di Ciro Immobile dal Besiktas, sta portando avanti la trattativa per il ritorno in Italia di un altro azzurro: Federico Bernardeschi. Poche ore dopo aver risolto il contratto con il Toronto FC insieme a Lorenzo Insigne, Bernardeschi è vicino all’accordo con il club emiliano che ha già avviato contatti con il giocatore. L’ex Fiorentina lascia il club canadese e la MLS dopo 4 stagioni.

ROMA La Roma è vicina a chiudere l’acquisto per Antonio Arena, giovane talento del Pescara. Il classe 2009 è diventato il più giovane di sempre a segnare tra i professionisti con la maglia del Pescara. Arena ha fatto il suo debutto a 16 anni e 25 giorni diventando il più giovane di sempre a debuttare in Serie C. Proprio in occasione del debutto Arena, 8 minuti dopo il suo ingresso in campo, ha anche segnato la rete del 4-1 contro la Lucchese facendolo diventare il primo classe 2009 in assoluto ad andare in gol tra i professionisti. È un ottimo colpo in prospettiva per i giallorossi che aggregheranno il classe 2009 alla Primavera ma che potrebbe tornare utile anche alla prima squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

GENOA Il Genoa di Patrick Vieira sta seguendo con grande attenzione il centrocampista dell’Inter Valentin Carboni. I rossoblu puntano al giovane centrocampista argentino in vista della prossima stagione e hanno già avviato i contatti con i nerazzurri per capire la fattibilità dell’operazione. Il club ligure è interessato sia ad un prestito secco ma anche ad prestito con diritto di riscatto per il classe 2005. Carboni, rientrato da un lungo infortunio, si è messo in mostra con i nerazzurri al Mondiale per Club negli Stati Uniti segnando anche un gol durante la manifestazione.

NAPOLI Il Napoli continua a muoversi sul mercato in entrata e Aurelio De Lauretiis è molto vicino a regalare ad Antonio Conte un nuovo gioiello in vista della prossima stagione. I partenopei, infatti, sono molto vicini all'acquisto di Noa Lang, giocatore olandese del PSV Eindhoven, con cui gli azzurri hanno raggiunto l’intesa di massima intorno alla cifra di 25 milioni + 5 di bonus. La trattativa con gli olandesi è ai dettagli mentre il giovane esterno ha già l’accordo con i partenopei.